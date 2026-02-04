З'явився календар НМТ-2026: коли реєструватись, складати тести та дізнатись свої бали

Головне

Реєстрація на НМТ-2026: терміни та правила

Цьогоріч передбачено два періоди для подання заявок на участь у тестуванні:

Основний період (5 березня - 2 квітня): У цей час абітурієнти створюють персональні кабінети та обирають предмети. До 7 квітня у кабінеті ще можна буде внести зміни (змінити місто або предмет на вибір).

У цей час абітурієнти створюють персональні кабінети та обирають предмети. До у кабінеті ще можна буде внести зміни (змінити місто або предмет на вибір). Додатковий період (11-16 травня): Для тих, хто не встиг зареєструватися раніше з поважних причин або отримав відмову під час першого етапу. Зміни до даних можна внести до 21 травня.

Реєстрація відбуватиметься онлайн на сайті УЦОЯО. Персональний кабінет можна буде створити автоматично через застосунок "Дія" або ж шляхом заповнення форми в реєстраційному сервісі.

Коли чекати на запрошення

Учасники отримають інформацію про дату, точний час та місце проведення тесту у своїх персональних кабінетах:

Основна сесія: не пізніше ніж за 10 днів до початку.

не пізніше ніж за 10 днів до початку. Додаткова сесія: не пізніше ніж за 3 дні до початку.

З міркувань безпеки адреси екзаменаційних центрів в Україні не публікуватимуться у відкритому доступі - вони будуть доступні лише учасникам у їхніх запрошеннях.

Проведення тесту за кордоном

Українці, які перебувають за межами країни, також зможуть скласти НМТ. Український центр оцінювання якості освіти обіцяє до 3 березня оприлюднити детальний список закордонних міст, де будуть створені тимчасові екзаменаційні центри.