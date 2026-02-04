З'явився календар НМТ-2026: коли реєструватись, складати тести та дізнатись свої бали

Реєстрація на НМТ-2026 стартує вже 5 березня, цьогоріч знову буде два періоди подачі заявок. Тестування також проходитиме у два етапи - під час основної і додаткової сесії.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на УЦОЯО.
Читайте також: МОН оновлює правила вступу до вишів: кому доведеться набрати не менше 150 балів
Головне
Цьогоріч передбачено два періоди для подання заявок на участь у тестуванні:
Реєстрація відбуватиметься онлайн на сайті УЦОЯО. Персональний кабінет можна буде створити автоматично через застосунок "Дія" або ж шляхом заповнення форми в реєстраційному сервісі.
Учасники отримають інформацію про дату, точний час та місце проведення тесту у своїх персональних кабінетах:
З міркувань безпеки адреси екзаменаційних центрів в Україні не публікуватимуться у відкритому доступі - вони будуть доступні лише учасникам у їхніх запрошеннях.
Українці, які перебувають за межами країни, також зможуть скласти НМТ. Український центр оцінювання якості освіти обіцяє до 3 березня оприлюднити детальний список закордонних міст, де будуть створені тимчасові екзаменаційні центри.
Читайте також про те, що заклади вищої освіти в Україні вже розпочали навчання слухачів нульового курсу в межах проєкту "Зимовий вступ".
Раніше ми писали про запуск в Україні проєкту "зимового вступу" та нульового курсу в університетах, який дає абітурієнтам змогу взимку підготуватися до НМТ, надолужити освітні втрати й адаптуватися до навчання у виші.