Появился календарь НМТ-2026: когда регистрироваться, сдавать тесты и узнать свои баллы

Регистрация на НМТ-2026: сроки и правила

В этом году предусмотрено два периода для подачи заявок на участие в тестировании:

Основной период (5 марта - 2 апреля): В это время абитуриенты создают персональные кабинеты и выбирают предметы. До 7 апреля в кабинете еще можно будет внести изменения (изменить город или предмет на выбор).

В это время абитуриенты создают персональные кабинеты и выбирают предметы. До в кабинете еще можно будет внести изменения (изменить город или предмет на выбор). Дополнительный период (11-16 мая): Для тех, кто не успел зарегистрироваться раньше по уважительным причинам или получил отказ во время первого этапа. Изменения в данные можно внести до 21 мая.

Регистрация будет происходить онлайн на сайте УЦОКО. Персональный кабинет можно будет создать автоматически через приложение "Дія" или же путем заполнения формы в регистрационном сервисе.

График проведения НМТ-2026 (инфографика УЦОКО)

Когда ждать приглашения

Участники получат информацию о дате, точном времени и месте проведения теста в своих персональных кабинетах:

Основная сессия: не позднее чем за 10 дней до начала.

не позднее чем за 10 дней до начала. Дополнительная сессия: не позднее чем за 3 дня до начала.

Из соображений безопасности адреса экзаменационных центров в Украине не будут публиковаться в открытом доступе - они будут доступны только участникам в их приглашениях.

Проведение теста за рубежом

Украинцы, которые находятся за пределами страны, также смогут сдать НМТ. Украинский центр оценивания качества образования обещает до 3 марта обнародовать подробный список зарубежных городов, где будут созданы временные экзаменационные центры.