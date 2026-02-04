Появился календарь НМТ-2026: когда регистрироваться, сдавать тесты и узнать свои баллы

Регистрация на НМТ-2026 стартует уже 5 марта, в этом году снова будет два периода подачи заявок. Тестирование также будет проходить в два этапа - во время основной и дополнительной сессии.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на УЦОКО.
Главное
В этом году предусмотрено два периода для подачи заявок на участие в тестировании:
Регистрация будет происходить онлайн на сайте УЦОКО. Персональный кабинет можно будет создать автоматически через приложение "Дія" или же путем заполнения формы в регистрационном сервисе.
Участники получат информацию о дате, точном времени и месте проведения теста в своих персональных кабинетах:
Из соображений безопасности адреса экзаменационных центров в Украине не будут публиковаться в открытом доступе - они будут доступны только участникам в их приглашениях.
Украинцы, которые находятся за пределами страны, также смогут сдать НМТ. Украинский центр оценивания качества образования обещает до 3 марта обнародовать подробный список зарубежных городов, где будут созданы временные экзаменационные центры.
