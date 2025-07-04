ua en ru
Пт, 04 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Леся Нікітюк похизувалася стрункою фігурою в яскравому купальнику (фото)

П'ятниця 04 липня 2025 14:34
UA EN RU
Леся Нікітюк похизувалася стрункою фігурою в яскравому купальнику (фото) Леся Нікітюк показала фігуру після пологів (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Катерина Собкова

Популярна телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно народила первістка, продемонструвала фігуру в купальнику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію в Instagram знаменитості.

Нікітюк показала фігуру в купальнику

Ведуча продемонструвала на фото, як змінилася її фігура після народження сина.

"Мамського блогу не буде, Playboy зв'яжіться зі мною", - з гумором підписала фото Нікітюк.

Леся Нікітюк похизувалася стрункою фігурою в яскравому купальнику (фото)

Леся Нікітюк у купальнику (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Який купальник вибрала Леся Нікітюк

Для відпочинку біля басейну Нікітюк обрала яскраво-блакитний купальник-бікіні, який вигідно підкреслив її груди. Верхня частина має трикутну форму ліфа - це досить поширена модель, яку останнім часом обирають багато знаменитостей.

Також вона доповнила свій пляжний лук чорною кепкою з білим написом "MOTHER" (мама).

Цей напис може бути цікавим елементом, що додає певний контекст до образу або грає на контрасті з іншими елементами.

Леся Нікітюк похизувалася стрункою фігурою в яскравому купальнику (фото)

Нікітюк показала фото в купальнику (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Як відреагували в мережі

Фоловери Лесі тут же почали коментувати її фото, зазначивши, що вона має чудовий вигляд після пологів:

  • "Я можу поки повести мамський за тебе", - написала Даша Астаф'єва
  • "Вері хот сексі мама. Вогник - вогник, жарко - жарко"
  • "Леся, ти відьма. Як так можна афігенно виглядати?"
  • "Це, мабуть, перша така молода матуся, яка кайфує"
  • "Красуня"
  • "Викличте поліцію, незаконно так виглядати після пологів"
  • "Ще один плювок в обличчя всім хейтерам про сурогатне материнство!".

Нагадаємо, менш як місяць тому Нікітюк вперше стала мамою. Своєму коханому - військовому Дмитру Бабчуку вона народила сина.

Через тиждень після пологів вона показала, який вигляд має її фігура і, зокрема, живіт. Практично відразу на неї посипалися коментарі хейтерів, що нібито живіт жінки, яка народжувала, не може мати такий вигляд, і сина Нікітюк народила сурогатна мама.

Леся Нікітюк похизувалася стрункою фігурою в яскравому купальнику (фото)

Як виглядає Нікітюк після пологів (скриншот)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Леся Нікітюк Модні тренди Стиль життя Тренди
Новини
Нічний обстріл Києва: кількість постраждалих зросла до 26, серед них є дитина
Нічний обстріл Києва: кількість постраждалих зросла до 26, серед них є дитина
Аналітика
Завдання на п'ять відсотків. Як Європа відповідає на виклик Трампа щодо оборони і чого чекати Україні
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Завдання на п'ять відсотків. Як Європа відповідає на виклик Трампа щодо оборони і чого чекати Україні