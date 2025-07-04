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Мінімалізм, яскраві кольори та акценти: які купальники вибирають українські знаменитості влітку 2025

П'ятниця 04 липня 2025 07:15
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Мінімалізм, яскраві кольори та акценти: які купальники вибирають українські знаменитості влітку 2025 Олена Омаргалієва, Настя Каменських і Санта Дімопулос (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Українські зірки діляться яскравими фото з літнього відпочинку, демонструючи стильні та трендові купальники. Цього сезону в моді як лаконічні однотонні моделі, так і яскраві поєднання відтінків з акцентами на деталях.

РБК-Україна докладніше розповідає, які купальники вибрали українські знаменитості для свого літнього відпочинку біля моря.

Альона Омаргалієва

Відома співачка Олена Омаргалієва, яка раніше виступала в дуеті "TamerlanAlena" зі своїм чоловіком Тамерланом, відпочиває з 10-річним сином Тимуром у Туреччині.

Вона обрала чорний роздільний купальник, який вигідно підкреслив її підтягнуту фігуру.

Верхня частина купальника - це ліф-бандо без бретелей, з глибоким вирізом у вигляді серця, який робить акцент на декольте.

Нижня частина - це плавки з високими вирізами, що візуально подовжують силует. Особливістю плавок є декоративні ремінці з боків, що додають цікавого акценту дизайну.

Мінімалізм, яскраві кольори та акценти: які купальники вибирають українські знаменитості влітку 2025

Олена Омаргалієва (фото: instagram.com/omargalieva.alena)

Санта Дімопулос

Співачка, ексучасниця гурту "ВІА Гра" Санта Дімопулос відпочиває з донькою у Форте-деї-Мармі (Італія). На відпочинку вона продемонструвала ідеальну фігуру зі сталевим пресом у різних купальниках.

Перший варіант - роздільний купальник сіро-блакитного кольору. Верх має форму бандо (без бретельок) з металевою застібкою або декоративним елементом по центру грудей, що створює ефект драпірування або збірки. А низ - це класичні плавки з низькою посадкою.

Купальник має досить мінімалістичний вигляд і підкреслює фігуру.

Мінімалізм, яскраві кольори та акценти: які купальники вибирають українські знаменитості влітку 2025

Санта Дімопулос показала ідеальну фігуру в купальнику (фото: instagram.com/santadimopulos)

Другий варіант - купальник темно-коричневого кольору.

Верхня частина купальника являє собою ліф-бандо або топ, який має цікавий дизайн із тонкими бретельками, що зав'язуються на шиї та спускаються вниз по торсу, створюючи декоративний елемент.

Нижня частина - це класичні плавки-бікіні на зав'язках з боків, що дає змогу регулювати їхній розмір.

Мінімалізм, яскраві кольори та акценти: які купальники вибирають українські знаменитості влітку 2025

Санта Дімопулос (фото: instagram.com/santadimopulos)

Третій варіант - яскравий купальник. Верхня частина - це ліф жовтого кольору, який має форму топа. Він має доволі простий вигляд, без зайвих деталей.

Нижня частина - це плавки рожевого кольору. Це плавки-бікіні з середньою посадкою.

Мінімалізм, яскраві кольори та акценти: які купальники вибирають українські знаменитості влітку 2025

Санта Дімопулос (фото: instagram.com/santadimopulos)

Настя Каменських

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка зараз живе на дві країни - Україну та Іспанію, показала спекотні фото в купальнику біля басейну.

Верхня частина купальника - це бюстгальтер-топ із тканини з декоративною текстурою (можливо, "жатка"), що створює цікавий візуальний ефект.

Нижня частина - це класичні плавки-бікіні з досить високим вирізом на стегнах, що підкреслює фігуру.

Образ доповнює великий солом'яний капелюх із розпатланими краями, що надає вигляду невимушеності та пляжного шику.

Мінімалізм, яскраві кольори та акценти: які купальники вибирають українські знаменитості влітку 2025

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Катерина Остапчук

Молода дружина телеведучого Володимира Остапчука Катерина продемонструвала на відпочинку теж кілька моделей купальників. В її колекції як повністю закритий чорний купальник, так і відкриті варіанти білого і жовтого відтінків.

Дружина Остапчука показала купальники (фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa)

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Для написання матеріалу були використані сторінки в Instagram Олени Омаргалієвої, Санти Дімопулос, Насті Каменських, Катерини Остапчук.

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