"Дуже небезпечно": ПриватБанк закрив відділення у Дружківці на Донбасі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ПриватБанку.

"Продовжувати роботу у місті нині стало занадто небезпечно. Буквально цього тижня російський дрон вбив фахівців газової служби, які їхали на ремонтні роботи. Рятувальні служби проводять евакуацію цивільних. На жаль, це щоденна реальність міста", - йдеться у повідомленні.

У компанії поінформували, що від початку повномасштабної війни їх відділення у Дружківці ні на день не припиняло роботу. Так було навіть тоді, коли у місті 15 днів не було світло. Ба більше, це відділення пережило приліт і в ньому не було ні води, ні опалення, ні світла, але воно всеодно продовжувало працювати.

Окрім того, люди приходили до відділення та заряджали свої гаджети, і зігрівалися.

Фото: відділення ПриватБанку, яке припинило роботу (facebook.com/privatbank)

Також у ПриватБанку додали, що команди із Дружківки продовжать роботу у Краматорську, що у 20 кілометрах. Загалом в області продовжує працювати 11 відділень банку.