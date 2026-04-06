Netflix запустив застосунок Playground з іграми для наймолодших

22:00 06.04.2026 Пн
2 хв
Новий продукт орієнтований на дітей до 8 років і входить у підписку Netflix
aimg Марія Науменко
Фото: логотип Netflix (Getty Images)

Netflix запустив новий застосунок Playground для дітей до восьми років, у якому зібрав ігри зі Свинкою Пеппою, героями "Вулиці Сезам" та іншими популярними персонажами.

Новий продукт став черговою спробою Netflix посилити свою присутність в ігровому сегменті. У компанії пояснили, що Playground має бути "кураторським простором", де батьки можуть бути впевнені, що діти не лише розважаються, а й проводять час у безпечному середовищі.

Застосунок включений у всі рівні підписки Netflix. У ньому доступні ігри, які працюють офлайн, а також немає реклами, покупок у застосунку й додаткових комісій. Серед проєктів, які вже пропонують дітям, - "Playtime With Peppa Pig", "Sesame Street" і "Dr. Seuss's Horton!".

Playground уже можна завантажити у США, Канаді, Великій Британії, Австралії, на Філіппінах і в Новій Зеландії. У решті світу сервіс планують запустити наприкінці квітня.

Аналітики, на яких посилається Reuters, зазначають, що ігровий напрям Netflix поки не став одним із головних драйверів зростання компанії. Однією з причин вони називають обмеженіший портфель впізнаваної інтелектуальної власності порівняно з конкурентами, зокрема Warner Bros Discovery.

Водночас у Netflix розраховують, що новий продукт допоможе глибше залучити сімейну аудиторію. Дитячий контент у стримінгових сервісах традиційно вважають важливим інструментом утримання користувачів, оскільки батьки рідше відмовляються від підписки, коли нею регулярно користуються діти.

Нагадаємо, стрімінговий сервіс Netflix підвищив ціни на всі види підписок з 26 березня. Найдешевша тепер коштує 8,99 долара на місяць, а преміум - 26,99 долара.

