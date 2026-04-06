Суд зобов'язав Netflix повернути підписникам по 500 євро: у чому причина

17:59 06.04.2026 Пн
2 хв
У разі невиконання рішення сервісу загрожує штраф у 700 євро на день
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Netflix поверне підписникам гроші за підвищення тарифів (Getty Images)

Італійський суд визнав кілька підвищень вартості підписки Netflix в країні незаконними і зобов’язав стрімінговий сервіс повернути користувачам переплату за кілька років. Вона може сягати 500 євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Interesting Engineering.

Читайте також: "Спотворює реальність про українок": українська модель відмовилася від ролі у серіалі Netflix

Згідно з постановою суду, Netflix порушив закон щодо захисту прав споживачів, коли підвищував ціни без чітко прописаних причин у користувацьких угодах. Справу подала італійська організація Movimento Consumatori.

Згідно із законодавством Італії, компанії мають прямо вказувати причини для зміни умов договору - у рішенні йдеться, що сервіс цього не зробив.

Компенсації сягатимуть 500 євро

Суд визнав юридично недійсними підвищення цін у період з 2017 до 2024 року. За словами юристів Паоло Фіоріо та Коррадо Пінна, незаконні підвищення для преміум-плану склали загалом 8 євро на місяць, а для стандартного - 4 євро.

Вони пояснили, що користувач преміум-підписки, який платив з 2017 року, може отримати приблизно 500 євро компенсації, а стандартної - близько 250 євро.

Суд також зобов’язав Netflix протягом 90 днів повідомити всіх підписників, яких це стосується, через електронну пошту та публічні оголошення. В іншому разі сервісу доведеться платити штраф у розмірі 700 євро на день.

Крім того, сервіс зобов’язали зменшити поточні ціни з урахуванням незаконних підвищень. Наприклад, користувач преміум-плану, який підключився у 2017 році та зараз платить 19,99 євро, має право на ті самі послуги за 11,99 євро.

Netflix буде оскаржувати рішення суду

У компанії заявили, що будуть оскаржувати це рішення. Представник Netflix зазначив, що сервіс серйозно ставиться до прав споживачів і переконаний, що всі умови відповідали законодавству Італії.

Компанія оновила умови користування у квітні 2025 року. В них зазначається, за яких обставин можуть змінюватися ціни - зокрема через технічні або регуляторні причини.

Нагадаємо, стрімінговий сервіс Netflix підвищив ціни на всі види підписок з 26 березня. Найдешевша тепер коштує 8,99 долара на місяць, а преміум - 26,99 долара.

РБК-Україна також писало, що через кілька днів після перемоги в боротьбі за Warner Bros. Discovery глава Paramount Skydance Девід Еллісон оголосив про долю HBO Max. За його словами, два медіагіганти об’єднають в один стрімінговий сервіс.

Злиття двох платформ дасть компанії понад 200 мільйонів підписників, що дозволить конкурувати з іншими лідерами ринку.

Україна вперше за війну обійшла РФ за кількістю атак дронів, - ABC News
Україна вперше за війну обійшла РФ за кількістю атак дронів, - ABC News
