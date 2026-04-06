Netflix запустил приложение Playground с играми для самых маленьких

Новый продукт стал очередной попыткой Netflix усилить свое присутствие в игровом сегменте. В компании объяснили, что Playground должен быть "кураторским пространством", где родители могут быть уверены, что дети не только развлекаются, но и проводят время в безопасной среде.

Приложение включено во все уровни подписки Netflix. В нем доступны игры, которые работают офлайн, а также нет рекламы, покупок в приложении и дополнительных комиссий. Среди проектов, которые уже предлагают детям, - "Playtime With Peppa Pig", "Sesame Street" и "Dr. Seuss's Horton!".

Playground уже можно скачать в США, Канаде, Великобритании, Австралии, на Филиппинах и в Новой Зеландии. В остальном мире сервис планируют запустить в конце апреля.

Аналитики, на которых ссылается Reuters, отмечают, что игровое направление Netflix пока не стало одним из главных драйверов роста компании. Одной из причин они называют более ограниченный портфель узнаваемой интеллектуальной собственности по сравнению с конкурентами, в частности Warner Bros Discovery.

В то же время в Netflix рассчитывают, что новый продукт поможет глубже привлечь семейную аудиторию. Детский контент в стриминговых сервисах традиционно считается важным инструментом удержания пользователей, поскольку родители реже отказываются от подписки, когда ею регулярно пользуются дети.