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Нетаньяху знову поговорив із Байденом на тлі нападу ХАМАС

Неділя 08 жовтня 2023 18:44
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Нетаньяху знову поговорив із Байденом на тлі нападу ХАМАС Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху знову провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом на тлі нападу бойовиків ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіс Нетаньяху.

Зазначається, що Байден знову заявив про непохитну підтримку Ізраїлю.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Вчора терористи ХАМАС проникли на територію Ізраїля з Сектору Газа та вступили в бій з ізраїльськими військами. ХАМАС вдалося захопити низку населених пунктів.

До вечора ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території та завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

Ізраїль оголосив про "стан війни" й початок контртерористичної операції "Залізні мечі". Зазначимо, що через напад ХАМАСу в Ізраїлі загинуло щонайменше 500 людей.

Додамо, що Байден та Нетаньяху вже говорили телефоном вчора. Президент США заявив, що Вашингтон підтримує Ізраїль та його право на самооборону. Він також заявив, що Штати подбають про те, щоб Єрусалим отримав всю необхідну допомогу і зміг захищати себе від терористичної загрози.

До того ж, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що сьогодні Штати оголосять про надання підтримки Ізраїлю.

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