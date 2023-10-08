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Нетаньяху снова поговорил с Байденом на фоне нападения ХАМАС

Воскресенье 08 октября 2023 18:44
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Нетаньяху снова поговорил с Байденом на фоне нападения ХАМАС Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху снова провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом на фоне нападения боевиков ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на офис Нетаньяху.

Отмечается, что Байден снова заявил о непреклонной поддержке Израиля.

Нападение ХАМАСа на Израиль

Вчера террористы ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа и вступили в бой с израильскими войсками. ХАМАСу удалось захватить ряд населенных пунктов.

К вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.

Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи". Отметим, что из-за нападения ХАМАС в Израиле погибли по меньшей мере 500 человек.

Добавим, что Байден и Нетаньяху уже говорили по телефону вчера. Президент США заявил, что Вашингтон поддерживает Израиль и его право на самооборону. Он также заявил, что Штаты позаботятся о том, чтобы Иерусалим получил всю необходимую помощь и смог защищать себя от террористической угрозы.

К тому же, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что сегодня Штаты объявят о предоставлении поддержки Израилю.

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Джозеф Байден Нетаньяху Израиль Соединенные Штаты Америки
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