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США сьогодні оголосять про надання підтримки Ізраїлю, - Блінкен

Неділя 08 жовтня 2023 16:37
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США сьогодні оголосять про надання підтримки Ізраїлю, - Блінкен Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

США сьогодні оголосять про надання підтримки Ізраїлю після нападу терористів ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена, яку цитує Sky News.

За його словами, Ізраїль зробив низку запитів, які зараз розглядає уряд США.

Раніше Блінкен в інтерв'ю CNN сказав, що вторгнення ХАМАС є "невибірковою терористичною атакою з боку терористичної організації". При цьому він вважає, що сам Ізраїль зараз "відносно спокійний".

Водночас Блінкен додав, що США розуміють, що в Газі тривають "інтенсивні" бойові дії.

Він також зазначив, що Держдеп отримав низку повідомлень про загибель громадян США. Блінкен і його команда працюють над перевіркою цих повідомлень.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Вчора бойовики ХАМАС атакували Ізраїль. Після масштабного ракетного обстрілу країни вони проникли на територію невеликого міста Сдероту в Південному окрузі.

До вечора ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території та завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

Ізраїль оголосив про "стан війни" й початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Зазначимо, що через напад ХАМАСу в Ізраїлі загинуло щонайменше 500 людей.

Додамо, що раніше міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що готовий зробити все, щоб Ізраїль мав захист від терористів.

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Сполучені Штати Америки Ізраїль Ентоні Блінкен
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