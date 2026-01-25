ua en ru
Нетаньягу заборонив президенту Ізраїлю бути на відкритті "Ради миру" Трампа, - Axios

Неділя 25 січня 2026 06:10
Нетаньягу заборонив президенту Ізраїлю бути на відкритті "Ради миру" Трампа, - Axios Фото: Біньямін Нетаньягу (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відмовив Білому дому в проханні дозволити президенту Ісааку Герцогу бути присутнім на церемонії відкриття "Ради миру" Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

За словами двох джерел, Нетаньягу стверджував, що запрошення лідера США призначалося йому, а не Герцогу. Таким чином, прем'єр наклав вето на участь президента в заході, і Герцог так і не був присутній.

США зі свого боку сподівалися, що присутність ізраїльського посадовця на заході покаже, що "Рада миру" і плани Трампа щодо Гази мають широку підтримку як з боку арабських і мусульманських лідерів (які були на заході), так і з боку Ізраїлю. Однак відсутність Ізраїлю створила враження, що країна не на 100% підтримує цю ідею.

Як відомо, Білий дім надіслав запрошення 58 країнам. У запрошенні йшлося про те, що кожна країна може направити на захід главу своєї держави або уряду, або уповноваженого ними представника.

Однак Нетаньягу не поїхав на Всесвітній економічний форум у Давос, оскільки має ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом.

Джерела кажуть, що у вівторок і середу Білий дім звернувся до канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю і запропонував, щоб Герцог представляв Ізраїль, був присутнім разом з іншими лідерами і підписав статут "Ради миру". Однак Нетаньягу відхилив прохання і фактично наклав вето на участь Герцога.

Також співрозмовники Axios розповіли ще деталі переговорів із Нетаньягу. За їхніми словами, деякі телефонні дзвінки були "напруженими і складними".

У середу ввечері, 21 січня, Білий дім усе ще сподівався знайти рішення. Спроби врегулювати питання тривали до кількох годин до початку церемонії в четверо, але Нетаньягу продовжував наполягати на своїй відмові.

Одне з джерел повідомило, що цей інцидент створив напруженість між канцелярією прем'єр-міністра і канцелярією президента, а також між Нетаньягу і Білим домом.

Зрештою адміністрація Трампа вирішила не вступати у війну з Нетаньягу. Замість цього радники президента США Джаред Кушнер і Стів Віткофф вважали за краще зосередити тиск на питанні відкриття КПП Рафах між Єгиптом і Газою.

"Рада миру"

Нагадаємо, що до широко розрекламованої "Ради миру" президента США Дональда Трампа поки що увійшло два десятки не найвпливовіших країн. Для чого був створений цей інструмент і яке воно має відношення до України - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Зазначимо, що в ЄС поставили під сумнів мирну ініціативу Трампа. Дипломати вказують на небезпечну концентрацію повноважень і невідповідність статуту "Ради миру" міжнародним нормам.

Крім того, мільярдер Ілон Маск публічно висміяв підхід Трампа до вирішення глобальних конфліктів. Він поставив під сумнів ефективність створеного механізму.

Нетаньяху Ізраїль Дональд Трамп Рада миру Сектор Газа
