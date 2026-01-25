ua en ru
Нетаньяху запретил президенту Израиля быть на открытии "Совета мира" Трампа, - Axios

Воскресенье 25 января 2026 06:10
UA EN RU
Нетаньяху запретил президенту Израиля быть на открытии "Совета мира" Трампа, - Axios Фото: Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказал Белому дому в просьбе разрешить президенту Исааку Герцогу присутствовать на церемонии открытия "Совета мира" Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

По словам двух источников, Нетаньяху утверждал, что приглашение лидера США предназначалось ему, а не Герцогу. Таком образом, премьер наложил вето на участие президента в мероприятии, и Герцог так и не присутствовал.

США в свою очередь надеялись, что присутствие израильского чиновника на мероприятии покажет, что "Совет мира"и планы Трампа по Газе пользуются широкой поддержкой как со стороны арабских и мусульманских лидеров (которые были на мероприятии), так и со стороны Израиля. Однако отсутствие Израиля создало впечатление, что страна не на 100% поддерживает эту идею.

Как известно, Белый дом направил приглашения 58 странам. В приглашении говорилось, что каждая страна может направить на мероприятие главу своего государства или правительства, либо уполномоченного ими представителя.

Однако Нетаньяху не поехал на Всемирный экономический форум в Давос, так как имеет ордер на арест, выданный Международным уголовным судом.

Источники говорят, что во вторник и среду Белый дом обратился в канцелярию премьер-министра Израиля и предложил, чтоб Герцог представлял Израиль, присутствовал вместе с другими лидерами и подписал устав "Совета мира". Однако Нетаньяху отклонил просьбу и фактически наложил вето на участие Герцога.

Также собеседники Axios рассказали еще детали переговорах с Нетаньяху. По их словам, некоторые телефонные звонки были "напряженными и сложными".

В среду вечером, 21 января, Белый дом все еще надеялся найти решение. Попытки урегулировать вопрос продолжались до нескольких часов до начала церемонии в четверо, но Нетаньяху продолжал настаивать на своем отказе.

Один из источников сообщил, что этот инцидент создал напряженность между канцелярией премьер-министра и канцелярией президента, а также между Нетаньяху и Белым домом.

В конечном итоге администрация Трампа решила не вступать в войну с Нетаньяху. Вместо этого советники президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф предпочли сосредоточить давление по вопросу открытия КПП Рафах между Египтом и Газой.

"Совет мира"

Напомним, что в широко разрекламированный "Совет мира" президента США Дональда Трампа пока что вошло два десятка не самых влиятельных стран. Для чего был создан этот инструмент и какое оно имеет отношение к Украине - читайте в материале РБК-Украина.

Отметим, что в ЕС поставили под сомнение мирную инициативу Трампа. Дипломаты указывает на опасную концентрацию полномочий и несоответствие устава "Совета мира" международным нормам.

Кроме того, миллиардер Илон Маск публично высмеял подход Трампа к решению глобальных конфликтов. Он поставил под сомнение эффективность созданного механизма.

