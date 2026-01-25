Нетаньяху запретил президенту Израиля быть на открытии "Совета мира" Трампа, - Axios

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

По словам двух источников, Нетаньяху утверждал, что приглашение лидера США предназначалось ему, а не Герцогу. Таком образом, премьер наложил вето на участие президента в мероприятии, и Герцог так и не присутствовал.

США в свою очередь надеялись, что присутствие израильского чиновника на мероприятии покажет, что "Совет мира"и планы Трампа по Газе пользуются широкой поддержкой как со стороны арабских и мусульманских лидеров (которые были на мероприятии), так и со стороны Израиля. Однако отсутствие Израиля создало впечатление, что страна не на 100% поддерживает эту идею.

Как известно, Белый дом направил приглашения 58 странам. В приглашении говорилось, что каждая страна может направить на мероприятие главу своего государства или правительства, либо уполномоченного ими представителя.

Однако Нетаньяху не поехал на Всемирный экономический форум в Давос, так как имеет ордер на арест, выданный Международным уголовным судом.

Источники говорят, что во вторник и среду Белый дом обратился в канцелярию премьер-министра Израиля и предложил, чтоб Герцог представлял Израиль, присутствовал вместе с другими лидерами и подписал устав "Совета мира". Однако Нетаньяху отклонил просьбу и фактически наложил вето на участие Герцога.

Также собеседники Axios рассказали еще детали переговорах с Нетаньяху. По их словам, некоторые телефонные звонки были "напряженными и сложными".

В среду вечером, 21 января, Белый дом все еще надеялся найти решение. Попытки урегулировать вопрос продолжались до нескольких часов до начала церемонии в четверо, но Нетаньяху продолжал настаивать на своем отказе.

Один из источников сообщил, что этот инцидент создал напряженность между канцелярией премьер-министра и канцелярией президента, а также между Нетаньяху и Белым домом.

В конечном итоге администрация Трампа решила не вступать в войну с Нетаньяху. Вместо этого советники президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф предпочли сосредоточить давление по вопросу открытия КПП Рафах между Египтом и Газой.