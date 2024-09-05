Нетаньяху вимагає безстрокового контролю на кордоні Гази з Єгиптом

Коментар Нетаньяху прозвучав у той момент, коли Сполучені Штати розробляють нову пропозицію щодо припинення вогню та звільнення заручників, сподіваючись вийти з довгого глухого кута та покласти край війні, яка триває майже 11 місяців.

У рамках багатоетапної угоди про перемир'я ХАМАС вимагав можливого повного виходу Ізраїлю з Гази.

Єгипет, посередник у переговорах разом із США та Катаром, також вимагав конкретних часових рамок для виходу ізраїльських військ із Філадельфійського коридору. В середу Об’єднані Арабські Емірати, які встановили офіційні відносини з Ізраїлем у 2020 році, також розкритикували позицію Тель-Авіва.

У розмові з іноземними журналістами Нетаньяху повторив свою позицію, згідно з якою Ізраїль повинен зберегти контроль над кордоном, щоб запобігти переозброєнню ХАМАС шляхом контрабанди зброї в Газу. Він сказав, що життєво важливою частиною військової мети є забезпечення того, щоб ХАМАС не повторив атаку 7 жовтня на Ізраїль.

Він сказав, що Ізраїль розгляне можливість виходу з коридору лише тоді, коли матиме альтернативні сили для його контролю.

"Приведіть мені будь-кого, хто насправді покаже нам... що вони дійсно можуть запобігти повторенню" контрабанди, сказав він. "Я не бачу, щоб це відбувалося зараз. І поки цього не станеться, ми будемо там", - додав прем’єр.