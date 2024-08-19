Ізраїль і ХАМАС звинувачують один одного в перешкоджанні угоді про припинення вогню
Ізраїль і ХАМАС звинуватили один одного в перешкоджанні досягненню угоди про припинення вогню у Секторі Газа та звільнення заручників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Посередники кажуть, що нинішній раунд переговорів максимально наблизив обидві сторони до офіційної паузи у боях за останні місяці. Але заперечення з обох сторін, що були оприлюднені у неділю, збільшили ймовірність відновлення тупикової ситуації.
«Ми ведемо переговори, а не сценарій, за яким ми просто даємо і даємо», — заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в неділю на початку засідання свого кабінету.
«Є речі, щодо яких ми можемо бути гнучкими, і є речі, щодо яких ми не можемо бути гнучкими, на яких ми будемо наполягати. Ми дуже добре знаємо, як відрізнити їх», - підкреслив він.
Невдовзі після цього радикальна палестинська організація ХАМАС оприлюднила заяву, в якій детально описано нові вимоги Ізраїлю, які, за словами бойовиків, перешкоджають угоді.
"Ми вважаємо, що це повна відповідальність Нетаньяху", - йдеться в заяві.
Перебіг переговорів
Під час переговорів на високому рівні минулого тижня в Досі Ізраїль і США працювали над скороченням розбіжностей з офіційними особами Єгипту та Катару, які виступали посередниками для ХАМАС. Переговори мають відновитися в Каїрі пізніше цього тижня. Офіційної дати поки немає.
Офіційні особи США заявили, що зусилля щодо досягнення угоди наближаються до завершальної стадії. Ізраїльські переговорники на минулих вихідних «висловили прем’єр-міністру обережний оптимізм щодо можливості прогресу в угоді відповідно до оновленої американської пропозиції».
Ця пропозиція нагадує попередній триетапний план, оприлюднений у травні президентом США Джо Байденом, який закликав до призупинення військових дій, обміну заручників на полонених, часткового виведення ізраїльських військ і повернення палестинських цивільних до північної частини Сектора Газа.
Раніше Нетаньяху наполягав на тому, щоб ізраїльська армія залишалася дислокованою вздовж стратегічних коридорів Філадельфі та Нецарім у Газі, щоб запобігти контрабанді зброї з Єгипту та блокувати бойовиків ХАМАСу від повернення на північ Гази разом із цивільним населенням. Іншою проблемною темою в переговорах стала кількість ізраїльських заручників, які будуть звільнені в першому раунді обміну на палестинських полонених.
Як можливий сигнал гнучкості, маршрут Нецарім, який розділяє Газу навпіл, залишився незгаданим у заяві Нетаньяху. Але ХАМАС припустив, що насправді Ізраїль продовжує наполягати на військовій присутності в Нецарімі. Також Тель-Авів нібито поставив «нові умови» щодо обміну заручників на полонених.
У попередній заяві в неділю Нетаньяху звинуватив ХАМАС у "повній упертості". Він заявив міністрам на сьогоднішньому засіданні уряду, що песимістичний щодо шансів на укладання угоди про звільнення заручників.
Провал попередньої спроби досягнення угоди
У липні ХАМАС дав своє початкове схвалення підтримуваній США пропозиції щодо поетапного припинення вогню в Секторі Газа. Угруповання відмовилося від своєї ключової вимоги, згідно з якою Ізраїль мав повністю припинити війну.
Зокрема через небажання Ізраїлю припиняти бойові дії до ліквідації усього керівництва ХАМАС перший варіант мирного плану був провалений.
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