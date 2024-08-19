Ізраїль і ХАМАС звинувачують один одного в перешкоджанні угоді про припинення вогню

Ізраїль і ХАМАС звинуватили один одного в перешкоджанні досягненню угоди про припинення вогню у Секторі Газа та звільнення заручників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Посередники кажуть, що нинішній раунд переговорів максимально наблизив обидві сторони до офіційної паузи у боях за останні місяці. Але заперечення з обох сторін, що були оприлюднені у неділю, збільшили ймовірність відновлення тупикової ситуації.

«Ми ведемо переговори, а не сценарій, за яким ми просто даємо і даємо», — заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в неділю на початку засідання свого кабінету.

«Є речі, щодо яких ми можемо бути гнучкими, і є речі, щодо яких ми не можемо бути гнучкими, на яких ми будемо наполягати. Ми дуже добре знаємо, як відрізнити їх», - підкреслив він.

Невдовзі після цього радикальна палестинська організація ХАМАС оприлюднила заяву, в якій детально описано нові вимоги Ізраїлю, які, за словами бойовиків, перешкоджають угоді.

"Ми вважаємо, що це повна відповідальність Нетаньяху", - йдеться в заяві.