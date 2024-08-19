Переговори щодо припинення вогню в Газі - можливо, остання можливість для миру, - Блінкен
Останні дипломатичні зусилля Вашингтона щодо досягнення угоди про припинення вогню в Газі можуть виявитися "можливо, найкращою, а можливо, й останньою можливістю" для врегулювання конфлікту.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Він закликав усі сторони конфлікту довести процес до кінця.
Переговори щодо припинення вогню, які тривають уже кілька місяців, мають відновитися цього тижня в Каїрі, після дводенної зустрічі в Досі минулого тижня.
Блінкен наголосив, що США посилюватимуть дипломатичний тиск на переговірників з метою домогтися прориву до кінця тижня.
"Це вирішальний момент... Настав час усім сказати "так" і не шукати виправдань, щоб сказати "ні", - зазначив Блінкен перед зустріччю з президентом Ізраїлю Ісааком Херцогом.
Попри місяці переговорів, посередникам - Катару, США та Єгипту - поки що не вдалося усунути розбіжності між сторонами, і конфлікт у Газі триває. ХАМАС звинувачує прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху в зриві переговорів і затримці досягнення угоди, що наражає ізраїльських заручників у Газі на небезпеку.
Війна в Секторі Газа
Конфлікт розпочався 7 жовтня минулого року із вторгнення бойовиків ХАМАС на територію Ізраїлю, що призвело до загибелі близько 1200 осіб та захоплення близько 250 заручників.
У липні ХАМАС спочатку схвалив запропонований США план щодо поетапного припинення вогню в Секторі Газа, відмовившись від своєї ключової вимоги щодо повного припинення війни з боку Ізраїлю. Однак перший варіант мирного плану не було реалізовано, оскільки Ізраїль наполягав на продовженні бойових дій до повної ліквідації керівництва ХАМАСу.
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