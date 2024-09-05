Нетаньяху требует бессрочного контроля на границе Газы с Египтом

Комментарий Нетаньяху прозвучал в тот момент, когда Соединенные Штаты разрабатывают новое предложение о прекращении огня и освобождении заложников, надеясь выйти из тупика и положить конец войне, которая длится почти 11 месяцев.

В рамках многоэтапного соглашения о перемирии ХАМАС потребовал возможного полного выхода Израиля из Газы.

Египет, посредник в переговорах вместе с США и Катаром, также требовал конкретных временных рамок для выхода израильских войск из Филадельфийского коридора. В среду Объединенные Арабские Эмираты, установившие официальные отношения с Израилем в 2020 году, также подвергли критике позицию Тель-Авива.

В разговоре с иностранными журналистами Нетаньяху повторил свою позицию, согласно которой Израиль должен сохранить контроль над границей, чтобы предотвратить перевооружение ХАМАС путем контрабанды оружия в Газу. Он сказал, что жизненно важной частью военной цели является обеспечение того, чтобы ХАМАС не повторил атаку 7 октября на Израиль.

Он сказал, что Израиль рассмотрит возможность выхода из коридора только тогда, когда будет иметь альтернативные силы для его контроля.

"Приведите мне любого, кто на самом деле покажет нам... что они действительно могут предотвратить повторение" контрабанды, сказал он. "Я не вижу, чтобы это происходило сейчас. И пока этого не произойдет, мы будем там", – добавил премьер.