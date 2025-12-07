Нетаньягу виключив відставку в обмін на помилування у справі про корупцію

Як пише видання, заяву було зроблено під час зустрічі Нетаньягу з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і їхнього спілкування з пресою.

Так, коли журналіст поставив відповідне запитання, прем'єр Ізраїлю сказав "ні", а після, звернувшись до німецького політика, став жартувати, що "вони дуже стурбовані моїм майбутнім".

"Вони дуже стурбовані моїм майбутнім. Вони хочуть переконатися, що, як би це сказати? Вони стурбовані моїм майбутнім", - сказав Нетаньягу.

Також він додав, що виборці теж турбуються і саме вони це вирішать. Крім цього, Нетаньяху анонсував підвищення рівня співпраці з Німеччиною.

"Нам належить вирішити великі завдання, зокрема історичну співпрацю з Німеччиною, яка насправді... у багатьох відношеннях перевершить нашу попередню співпрацю, яка була досить дивовижною", - сказав прем'єр.