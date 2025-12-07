Нетаньяху исключил отставку в обмен на помилование по делу о коррупции

Как пишет издание, заявление было сделано во время встречи Нетаньяху с канцлером Германии Фридрихом Мерцом и их общения с прессой.

Так, когда журналист задал соответствующий вопрос, премьер Израиля сказал "нет", а после, обратившись к немецкому политику, стал шутить, что "они очень обеспокоены моим будущим".

"Они очень обеспокоены моим будущим. Они хотят убедиться, что, как бы это сказать? Они обеспокоены моим будущим" - сказал Нетаньяху.

Также он добавил, что избиратели тоже беспокоятся и именно они это решат. Помимо этого, Нетаньяху анонсировал повышение уровня сотрудничества с Германией.

"Нам предстоит решить большие задачи, в том числе историческое сотрудничество с Германией, которое на самом деле... во многих отношениях превзойдет наше предыдущее сотрудничество, которое было довольно удивительным", - сказал премьер.