Нетаньяху про удари по ХАМАСу: те, що станеться найближчими днями, будуть довго згадувати

Удари по ХАМАСу в секторі Гази тільки починаються. Наприкінці війни вороги Ізраїлю зрозуміють, що напад на країну був помилкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху .

Удари по ХАМАСу тільки починаються

Нетаньягу сказав, що кілька палестинських бойовиків усе ще перебувають усередині країни, і звинувачує їх у вбивствах дітей у наручниках. Він попереджає, що удари по ХАМАСу в секторі Гази тільки починаються.

"Найважливіше - зберігати спокій. Я знаю, що ми всі хочемо результатів прямо тут, прямо зараз, але це займе деякий час", - сказав він.

Він також пообіцяв людям, що наприкінці війни їхні вороги зрозуміють, що напад на Ізраїль був жахливою помилкою.

"Будь-яке місце, де діє ХАМАС, перетвориться на руїни. Це вже відбувається і буде відбуватися далі", - додав він.

П'ять основних завдань

Також Біньямін Нетаньяху закликав опозицію приєднатися до уряду національної єдності без будь-яких попередніх умов, як це було зроблено напередодні Шестиденної війни 1967 року.

Прем'єр сказав, що є п'ять основних завдань, які будуть розглянуті, оскільки це є відповіддю на смертельний удар ХАМАСу:

перемога над терористами, які все ще перебувають в Ізраїлі;

підготовка масштабної наступальної операції в секторі Газа;

збереження спокійної обстановки на інших фронтах;

мобілізація міжнародної підтримки для операції;

об'єднання країни.

Він подякував президенту США Джо Байдену конкретно за підтримку і сказав, що вони перебувають у постійному контакті. Він відзначив американський авіаносець, що підплив ближче до берегів Ізраїлю. Нетаньяху також подякував іншим світовим лідерам за підтримку.

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня бойовики ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Спочатку їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території і завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

Зазначимо, що Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Протягом перших двох діб після початку війни ЦАХАЛ вразив тисячі цілей у Секторі Гази. Але командування ізраїльської армії наголошує, що це був лише початок, оскільки ЦАХАЛ має намір знищити ХАМАС.

Вчора Нетаньяху сказав, що Ізраїль вступає у довгу війну, її перша фаза підходить до завершення.

Більше про причини конфлікту в Ізраїлі читайте у матеріалі РБК-Україна.