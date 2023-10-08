Ізраїль вступає у довгу війну, її перша фаза підходить до завершення, - Нетаньяху

Ізраїль вступив у довгу війну, перший етап якої завершується знищенням більшої частини бойовиків, які проникли до Ізраїлю.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю прем'єр Біньямін Нетаньяху, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

"Ми вступаємо в довгу і важку війну. До цієї війни нас змусив убивчий напад ХАМАСу. Перша фаза завершується в цей час знищенням більшої частини ворожих сил, які проникли на нашу територію. Одночасно ми почали і наступальний етап, і він триватиме доти, поки мети не буде досягнуто", - заявив прем'єр-міністр Ізраїлю.

За його словами, більшість бойовиків, які проникли на ізраїльську територію, знищено. Уряд ухвалив рішення припинити постачання електроенергії, палива та товарів у сектор Газа.

Що було раніше

Нагадаємо, що вчора вранці, 7 жовтня, бойовики терористичного угруповання ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із Сектору Газа, а також влаштували масований ракетний удар містами Ізраїлю. Наразі тривають бої між Армією Ізраїлю та бойовиками, але не виключається подальше вторгнення ізраїльських військ у Сектор Гази.

Пізно ввечері стало відомо, що війська Ізраїлю перекидають техніку до сектору Газа . На півдні країни було помічено колони з танками "Меркава".

Пізніше президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати подбають про те, щоб Ізраїль отримав всю необхідну допомогу і зміг захищати себе від терористичної загрози.

Усі подробиці нападу ХАМАС на Ізраїль в режимі онлайн можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.

Реакцію України та світу на події в Ізраїлі можна дізнатися за посиланням.