Нетаньяху и Трюдо призвали усилить борьбу с терроризмом после атак во Франции

Премьер-министры Израиля и Канады Биньямин Нетаньяху и Джастин Трюдо призвали мировое сообщество усилить борьбу с терроризмом на фоне терактов во Франции. В результате нападений во Франции погибли три человека.

Об этом Нетаньяху и Трюдо написали в Twitter.

Нетаньяху заявил, что Израиль находится в шоке и осуждает зверское нападение в соборе Нотр-Дам в Ницце.

"Все цивилизованные народы должны быть полностью солидарны с Францией в борьбе с терроризмом. Не может быть оправдания или двусмысленности", - написал премьер Израиля.

Также солидарность с Францией после терактов выразил Трюдо.

"Ужасные новости из Ниццы, где террористический акт в церкви унес несколько жизней. Наши мысли с близкими жертв. Мы солидарны с французским народом против насилия и осуждаем эти неоправданные действия, которым нет места в нашем обществе", - отметил канадский премьер.

Напомним, вчера во Франции произошла череда нападений. Во время первой атаки в церкви Нотр-Дам в Ницце мужчина арабской внешности убил троих человек.

Позже произошло еще одно нападение на полицейских в Ницце. Нападавшего застрелили.

Кроме того, в Лионе задержали мужчину с ножом, который планировал нападение на граждан в трамвае.

Как писало РБК-Украина, после терактов во Франции объявлен максимальный уровень террористической угрозы.