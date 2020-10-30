Нетаньяху і Трюдо закликали посилити боротьбу з тероризмом після атак у Франції

Прем'єр-міністри Ізраїлю і Канади Біньямін Нетаньяху і Джастін Трюдо закликали світову спільноту посилити боротьбу з тероризмом на тлі терактів у Франції. В результаті нападів у Франції загинули три людини.
Про це Нетаньяху і Трюдо написали в Twitter.
Нетаньяху заявив, що Ізраїль шокований і засуджує жорстокий напад у соборі Нотр-Дам в Ніцці.
"Всі цивілізовані народи повинні бути повністю солідарні з Францією в боротьбі з тероризмом. Не може бути виправдання або двозначності", - написав прем'єр Ізраїлю.
Також солідарність з Францією після терактів висловив Трюдо.
"Жахливі новини із Ніцци, де терористичний акт в церкві забрав кілька життів. Наші думки з близькими жертв. Ми солідарні з французьким народом проти насильства і засуджуємо ці невиправдані дії, яким немає місця в нашому суспільстві", - наголосив канадський прем'єр.
Нагадаємо, вчора у Франції відбулася низка нападів. Під час першої атаки в церкві Нотр-Дам в Ніцці чоловік арабської зовнішності вбив трьох осіб.
Пізніше відбулося ще одне напад на поліцейських в Ніцці. Нападника застрелили.
Крім того, в Ліоні затримали чоловіка з ножем, який планував напад на громадян у трамваї.
Як повідомляло РБК-Україна, після терактів у Франції оголошено максимальний рівень терористичної загрози.