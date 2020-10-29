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В пригороде Парижа задержали мужчину по подозрению в планировании нападения

Сартрувиль, Четверг 29 октября 2020 17:24
В пригороде Парижа задержали мужчину по подозрению в планировании нападения
Фото: полиция Парижа (facebook com PoliceNationale)
Автор: Дмитрий Левицкий

Во французском Сартрувиле, что в пригороде Парижа, правоохранители задержали подозрительного мужчину. Полиция подозревает, что тот планировал совершить теракт.

Об этом сообщает французское издание Le Parisien.

Правоохранители решили проверить подозрительного мужчину, который несколько раз проходил вблизи местной церкви Сен-Мартен. Отец задержанного сообщил полиции, что его сын планировал "сделать так, как в Ницце".

Полиция проверила автомобиль задержанного, взрывчатки там не нашли. Оружия у мужчины тоже не обнаружили.

В целях безопасности правоохранители перекрыли проспект, в конце которого расположена церковь, а жителей соседних домов эвакуировали.

Напомним, сегодня в Ницце вооруженный ножом мужчина напал на людей вблизи церкви. В результате нападения погибли два человека, еще один - был ранен. Нападавшего задержали. В ходе задержания его ранили.

Позже стало известно, что террористом, который напал на людей в Ницце, оказался 25-летний мужчина арабской внешности.

Еще одно нападение произошло сегодня во французском Авиньоне. Там мужчина с ножом напал на полицейских, его застрелили.

Кроме того, в Лионе задержали мужчину с ножом, который угрожал пассажирам в трамвае.

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