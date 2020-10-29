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Еще в одном французском городе неизвестный готовил нападение на граждан

Лион, Четверг 29 октября 2020 15:14
Еще в одном французском городе неизвестный готовил нападение на граждан
Фото: полиция Франции (twitter com cestrosi)
Автор: Игорь Литвиненко

Во французском Лионе арестовали мужчину с ножом, который готовил нападение на граждан. Он угрожал совершить нападение на пассажиров в трамвае.

Об этом сообщает CNews.

По информации полиции, мужчину задержали вблизи станции Перраш. Он оказался гражданином Афганистана. При нем был 30-сантиметровый нож.

В полиции отметили, что он был готов к действиям. Мужчина планировал сесть в трамвай и совершить нападение на пассажиров.

Правоохранители планируют проанализировать его мобильный телефон, чтобы найти мотивы запланированного нападения.

Напомним, сегодня во французской Ницце в церкви Нотр-Дам произошло нападение на людей. В результате погибли три человека, при этом одна жертва была обезглавлена.

Позже РБК-Украина сообщало об еще одном нападении во Франции. Неизвестный напал с ножом на полицейских в Авиньоне. Нападавшего убили полицейские.

В связи с чередой нападения во Франции объявлен максимальный уровень террористической угрозы. Президент Эммануэль Макрон созвал на завтра Совет национальной обороны.

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