Нетаньяху считает, что Трамп исправил историческую несправедливость в отношении израильских поселений на Западном берегу Иордана

Фото: Биньямин Нетаньяху (flickr.com/israelipm)

Нетаньяху заявил, что это родина євреев уже более 3 тысяч лет

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с американским президентом Дональдом Трампом заявление госсекретаря США Майка Помпео относительно израильских поселений на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Нетаньяху.

Он сообщил, что провел телефонный разговор с Трампом.

"Я разговаривал по телефону с президентом США Дональдом Трампом и сказал ему, что он исправил историческую несправедливость. Кто-то должен был сказать простую правду, и президент Трамп сделал это так же, как он сделал с признанием Голанских высот и перемещением посольства США в Иерусалим", - написал он.

"Я сказал президенту Трампу, что мы не на чужбине. Это наша родина уже более 3 тысяч лет. Причина, почему нас называют „евреями“, заключается в том, что мы пришли отсюда, из Иудеи", - добавил Нетаньяху.

Израильский премьер убежден, что такая позиция в отношении израильских поселений на Западном берегу Иордана продвигает мир, потому что "невозможно построить настоящий мир, основанный на лжи".

Напомним, США смягчили позицию относительно израильского поселения на Западном берегу реки Иордан.

Как известно, президент США Дональд Трамп 26 марта признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

В МИД Сирии заявили, что решение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами делает Вашингтон "врагом всех арабов".

На саммите Лиги арабских государств лидеры стран осудили решение Трампа признать территорию Голанских высот частью Израиля.