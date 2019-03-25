В Сирии заявили, что решение по Голанам делает США "главным врагом всех арабов"

Фото: Голанские высоты (twitter.com/Doranimated)

В МИД Сирии назвали решение США "вопиющим нападением"

Решение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами делает Вашингтон "врагом всех арабов", заявили в МИД Сирии. Об этом сообщает агентство Reuters.

В заявлении МИД Сирии говорится, что "решение делает США главным врагом всех арабов".

В МИД Сирии назвали решение США о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами "вопиющим нападением".

Напомним, президент США Дональд Трамп сегодня, 25 марта, признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Трамп подписал соответствующий указ в начале встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

На этой неделе Трамп заявил, что США намерены признать суверенитет Израиля над Голанами. В частности, он отметил, что спустя 52 года после Шестидневной войны наступило время признать израильский суверенитет над этой территорией. Он также объяснил, что это решение имеет стратегическое значение для безопасности Израиля.

Отметим, до 1967 года Голанские высоты были частью Сирии, но в ходе Шестидневной войны Израиль взял две трети высот под свой контроль.

Израильская сторона настойчиво доказывает, что Голаны с давних пор принадлежали еврейскому народу, а передача этой территории Сирии в 1923 году была незаконной. В частности, в соответствии с мандатом Лиги Наций Голаны отводились Великобритании, которая должна была способствовать созданию "еврейского национального очага". Кроме того, с военной точки зрения естественный рельеф Голан идеален для обеспечения безопасности Израиля на восточных рубежах.