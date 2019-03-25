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Трамп признал суверенитет Израиля над Голанами

Новости » Политика    25.03.2019 - 18:27
Трамп признал суверенитет Израиля над Голанами
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанами

Президент США Дональд Трамп сегодня, 25 марта, признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Об этом говорится в подписанном американским лидером указе, передает Аljazeera.

Трамп подписал соответствующий указ в начале встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Накануне вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Трамп в ближайшие пару часов официально признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Напомним, на этой неделе Трамп заявил, что США намерены признать суверенитет Израиля над Голанами. В частности, он отметил, что спустя 52 года после Шестидневной войны наступило время признать израильский суверенитет над этой территорией. Он также объяснил, что это решение имеет стратегическое значение для безопасности Израиля.

Отметим, до 1967 года Голанские высоты были частью Сирии, но в ходе Шестидневной войны Израиль взял две трети высот под свой контроль.

Израильская сторона настойчиво доказывает, что Голаны с давних пор принадлежали еврейскому народу, а передача этой территории Сирии в 1923 году была незаконной. В частности, в соответствии с мандатом Лиги Наций Голаны отводились Великобритании, которая должна была способствовать созданию "еврейского национального очага". Кроме того, с военной точки зрения естественный рельеф Голан идеален для обеспечения безопасности Израиля на восточных рубежах.

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