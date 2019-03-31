Лига арабских государств осудила признание Голанских высот территорией Израиля

Фото: 30 саммит Лиги арабских стран

Лидеры арабских государств заявили о категорическом непринятии любых мер

В столице Туниса на 30 саммите Лиги арабских государств лидеры стран осудили решение президента США Дональда Трампа признать территорию Голанских высот частью Израиля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.

Лидеры арабских государств, среди которых президент Египта Абдель Фаттах эль-Сиси, король Саудовской Аравии Салман ибн Аббдул-Азиз и президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси, заявили о своем категорическом непринятии мер, которые могут подорвать суверенитет Сирии над Голанами.

Также участники саммита обратились с призывом о создании палестинского государства.

"Неразумно, что арабский регион продолжает оставаться на переднем крае напряженности и кризисов", - заявил Эс-Себси.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Саудовской Аравии выступили против признания Голан территорией Израиля. Во время саммита арабских государств в Тунисе король саудитов заявил, что "абсолютно отвергает" любые попытки нарушить суверенитет Сирии над Голанскими высотами.