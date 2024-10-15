Нетаньяху сообщил США о готовности ударить по военным, а не ядерным объектам Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил администрации президента США Джо Байдена, что готов нанести удар по военным, а не нефтяным или ядерным объектам Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Источники издания говорят, что это наиболее ограниченный ответ на последнюю атаку Ирана против Израиля.

Ответные действия будут рассчитаны таким образом, чтобы избежать их восприятия как "политического вмешательства в выборы в США", заявил один из собеседников издания.

Нетаньяху занял "более умеренную позицию" в этой дискуссии, чем раньше, сказал американский чиновник, описывая телефонный разговор между Нетаньяху и американским лидером Джо Байденом. Очевидное смягчение позиции премьер-министра повлияло на решение Байдена отправить мощную систему ПРО в Израиль, заявили оба чиновника.