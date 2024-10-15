Нетаньяху сообщил США о готовности ударить по военным, а не ядерным объектам Ирана
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил администрации президента США Джо Байдена, что готов нанести удар по военным, а не нефтяным или ядерным объектам Ирана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
Источники издания говорят, что это наиболее ограниченный ответ на последнюю атаку Ирана против Израиля.
Ответные действия будут рассчитаны таким образом, чтобы избежать их восприятия как "политического вмешательства в выборы в США", заявил один из собеседников издания.
Нетаньяху занял "более умеренную позицию" в этой дискуссии, чем раньше, сказал американский чиновник, описывая телефонный разговор между Нетаньяху и американским лидером Джо Байденом. Очевидное смягчение позиции премьер-министра повлияло на решение Байдена отправить мощную систему ПРО в Израиль, заявили оба чиновника.
Напомним, американские военные развернули батарею противовоздушной обороны THAAD в Израиле. Этот шаг должен усилить встроенную систему ПВО Израиля.
12 октября сообщалось, что Израиль сузил круг целей в Иране для ответа на ракетную атаку, произошедшую 1 октября. В список целей, предварительно, не входят ядерные объекты Ирана.
Все детали об иранской атаке против Израиля – в материале РБК-Украина Месть за "Хезболлу". Иран ударил по Израилю сотнями ракет, ЦАХАЛ готовит ответ: все детали
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