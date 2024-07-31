Нетаньяху після ліквідації лідерів ХАМАС та "Хезболли" попередив Ізраїль про "важкі дні"

Після ліквідації лідерів ХАМАСу та "Хезболли" на Ізраїль чекають "важкі дні", однак країна готова до будь-якого сценарію.
Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
"Після удару по Бейруту погрози лунають звідусіль. Ми готові до будь-якого сценарію і будемо об’єднано й рішуче протистояти кожній загрозі", - сказав Нетаньяху.
Він зазначив, що війна займе час і вимагає витримки від громадян Ізраїлю.
За словами ізраїльського прем'єра, деякий час на нього тиснули всередині країни та за кордоном, щоб він припинив війну.
"Я не піддавався тим голосам тоді й не піддаюся зараз", - наголосив він.
Нетаньяху впевнений, що якби він прислухався до тих голосів, то Ізраїль не знищив би лідерів і бойовиків ХАМАСу, не руйнував би інфраструктуру, не захопив би прикордонну територію між Газою і Єгиптом і "не створив би умови, які наблизили б нас до умов, що не тільки повернуть наших заручників, але й дозволять нам досягти всіх наших воєнних цілей".
"Усіх досягнень за останні місяці було досягнуто завдяки тому, що ми не здалися, і тому, що ми прийняли сміливі рішення перед обличчям сильного тиску всередині країни та за кордоном. І я вам кажу, що це було нелегко. Разом ми будемо боротися, і з Божою допомогою разом ми переможемо", - підкреслив він.
Нагадаємо, 27 липня угрупування "Хезболла" завдало удару по стадіону на Голанських висотах в Ізраїлі. У момент атаки на стадіоні перебували діти. Внаслідок обстрілу загинули понад 10 дітей, ще понад 30 осіб були поранені.
Ізраїль заявив, що атака "Хезболли" не залишиться без відповіді, та попередив Ліван про війну, яка може бути "руйнівною".
Ввечері 30 липня ізраїльська армія завдала авіаудару по столиці Лівану - Бейруту, внаслідок якого був ліквідований високопоставлений командир угруповування "Хезболла" Фуад Шукра.
А сьогодні стало відомо про те, що по Тегерану було завдано ракетного удару. Внаслідок цього був ліквідований лідер ХАМАС Ісмаїл Ганія та один з його охоронців.
Іран одразу ж звинуватив в атаці Ізраїль, але ізраїльські чиновники не підтверджували своєї причетності до інциденту.
Пізніше верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї наказав завдати прямого удару по Ізраїлю. Таким чином Іран хоче відповісти на ліквідацію лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії в Тегерані.
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