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Нетаньяху после ликвидации лидеров ХАМАС и "Хезболлы" предупредил Израиль о "тяжелых днях"

Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

После ликвидации лидеров ХАМАСа и "Хезболлы" Израиль ждут "тяжелые дни", однако страна готова к любому сценарию.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"После удара по Бейруту угрозы раздаются отовсюду. Мы готовы к любому сценарию и будем объединено и решительно противостоять каждой угрозе", - сказал Нетаньяху.

Он отметил, что война займет время и требует выдержки от граждан Израиля.

По словам израильского премьера, некоторое время на него давили внутри страны и за рубежом, чтобы он прекратил войну.

"Я не поддавался тем голосам тогда и не поддаюсь сейчас", - подчеркнул он.

Нетаньяху уверен, что если бы он прислушался к тем голосам, то Израиль не уничтожил бы лидеров и боевиков ХАМАСа, не разрушал бы инфраструктуру, не захватил бы пограничную территорию между Газой и Египтом и "не создал бы условия, которые приблизили бы нас к условиям, что не только вернут наших заложников, но и позволят нам достичь всех наших военных целей".

"Все достижения за последние месяцы были достигнуты благодаря тому, что мы не сдались, и потому, что мы приняли смелые решения перед лицом сильного давления внутри страны и за рубежом. И я вам говорю, что это было нелегко. Вместе мы будем бороться, и с Божьей помощью вместе мы победим", - подчеркнул он.

Что предшествовало

Напомним, 27 июля группировка "Хезболла" нанесла удар по стадиону на Голанских высотах в Израиле. В момент атаки на стадионе находились дети. В результате обстрела погибли более 10 детей, еще более 30 человек были ранены.

Израиль заявил, что атака "Хезболлы" не останется без ответа и предупредил Ливан о войне, которая может быть "разрушительной".

Вечером 30 июля израильская армия нанесла авиаудар по столице Ливана - Бейруту, в результате которого был ликвидирован высокопоставленный командир группировки "Хезболла" Фуад Шукра.

А сегодня стало известно о том, что по Тегерану был нанесен ракетный удар. В результате был ликвидирован лидер ХАМАС Исмаил Гания и один из его охранников.

Иран сразу же обвинил в атаке Израиль, но израильские чиновники не подтверждали свою причастность к инциденту.

Позже верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю. Таким образом, Иран хочет ответить на ликвидацию лидера ХАМАСа Исмаила Гании в Тегеране.

О том как развиваются события на Ближнем Востоке и перерастут ли они в более масштабную войну - читайте в материале РБК-Украина.

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