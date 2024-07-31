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"Кров нашого народу має ціну". Ізраїль підтвердив ліквідацію командира "Хезболли"

Тель-Авів, Середа 31 липня 2024 09:21
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"Кров нашого народу має ціну". Ізраїль підтвердив ліквідацію командира "Хезболли" Фото: міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Армія оборони Ізраїлю ліквідувала високопоставленого командира угруповування "Хезболла" Фуада Шукра. Це сталося внаслідок удару по Бейруту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта у Twitter (Х).

Як зазначили у пресслужбі ЦАХАЛ, внаслідок цілеспрямованого удару в Бейруті ліквідували військового командира "Хезболли" Фуада Шукра, також відомого як Саїд Мухсін. Він був головою стратегічного підрозділу угрупування.

ЦАХАЛ наголошує, що командир був старшим військовим радником лідера "Хезболли" Хасана Насралли. За інформацією ізраїльської армії, він відповідав за сучасне озброєння "Хезболли", включаючи ракети різних типів та безпілотники.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант підтвердив ліквідація Фуада Шукра.

"На руках Фуада Шукра "Саїда Мухсіна" кров багатьох ізраїльтян. Сьогодні ввечері ми показали, що кров нашого народу має ціну, і що немає місця, недосяжного для наших сил у цьому відношенні", - заявив міністр.

Що цьому передувало

Нагадаємо, 27 липня угрупування "Хезболла" завдало удару по стадіону на Голанських висотах в Ізраїлі. У момент атаки на стадіоні перебували діти. Внаслідок обстрілу загинули понад 10 дітей, ще понад 30 осіб були поранені.

Ізраїль заявив, що атака "Хезболли" не залишиться без відповіді, та попередив Ліван про війну, яка може бути "руйнівною".

Ввечері 30 липня ізраїльська армія завдала авіаудару по столицю Лівану - Бейруту. ЦАХАЛ заявив, що ціллю удару був командувач "Хезболли".

Міністерство закордонних справ України звернулося до громадян на тлі загострення конфлікту. Українців закликали не їхати до Лівану.

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