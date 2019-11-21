Нетаньяху ответил на выдвинутое против него обвинение

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал выдвинутые против него обвинения попыткой переворота. Об этом сообщает Reuters.

По словам Нетаньяху, генеральный прокурор предъявил ему обвинения на основании ложных утверждений.

"То, что мы видим сегодня, является попыткой переворота против премьер-министра на основе ложных утверждений", - сказал Нетаньяху.

Напомним, в четверг, 21 ноября, генпрокурор издал обвинительный акт, обвиняющий Нетаньяху в мошенничестве, злоупотреблении доверием и взяточничестве. Сообщается, что уголовные обвинения могут подтолкнуть Нетаньяху к отставке.

Также РБК-Украина писало, что в июне против жены премьер-министра страны Сары Нетаньяху выдвинули обвинения в мошенничестве. В частности, жене Нетаньяху инкриминировали неправомерную растрату почти 100 тыс. долларов на оплату кейтеринга. По данным следствия, с сентября 2010 года по март 2013 года жена политика заказывала еду в ресторанах для резиденции премьера, хотя там работал повар, а правила распорядка запрещают заказывать еду при наличии штатного повара.

Ранее Нетаньяху заявлял, что не уйдет в отставку, если генеральный прокурор примет рекомендации полиции об обвинении в коррупции до того, как будет рассмотрена позиция премьера по делу.