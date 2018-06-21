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В Израиле супруге Нетаньяху предъявили обвинение в мошенничестве

НовостиПолитика    21.06.2018 - 15:57
Фото: Сара Нетаньяху (twitter.com_Eiffel82)
Фото: Сара Нетаньяху (twitter.com_Eiffel82)

Саре Нетаньяху инкриминируют растрату почти 100 тыс. долларов на оплату кейтеринга

В Израиле супруге премьер-министра страны Саре Нетаньяху предъявили обвинение в мошенничестве. Об этом со ссылкой на Министерство юстиции Израиля сообщает издание Haaretz.

В частности, супруге Нетаньяху инкриминируют неправомерную растрату почти 100 тыс. долларов на оплату кейтеринга. По данным следствия, с сентября 2010 по март 2013 года она заказывала еду в ресторанах для резиденции премьера, хотя там работал повар, а правила распорядка запрещают заказывать еду при наличии штатного повара.

Кроме того, следствие установило и другие нарушения в резиденции Нетаньяху. Так, нанятый государством уборщик фактически работал сиделкой и ухаживал за тестем премьер-министра. Также для обслуживания резиденции нанимали электрика, который был активистом партии Нетаньяху и получал завышенную плату.

Также сообщается, что адвокаты Сары Нетаньяху пытались заключить сделку со следствием, однако стороны не смогли договориться.

Напомним, ранее израильская полиция допросила Нетаньяху по делу о покупке субмарин в Германии.  

 

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Теги публикации: Нетаньяху, Израиль, мошенничество  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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