В Израиле супруге Нетаньяху предъявили обвинение в мошенничестве

Саре Нетаньяху инкриминируют растрату почти 100 тыс. долларов на оплату кейтеринга

В Израиле супруге премьер-министра страны Саре Нетаньяху предъявили обвинение в мошенничестве. Об этом со ссылкой на Министерство юстиции Израиля сообщает издание Haaretz.

В частности, супруге Нетаньяху инкриминируют неправомерную растрату почти 100 тыс. долларов на оплату кейтеринга. По данным следствия, с сентября 2010 по март 2013 года она заказывала еду в ресторанах для резиденции премьера, хотя там работал повар, а правила распорядка запрещают заказывать еду при наличии штатного повара.

Кроме того, следствие установило и другие нарушения в резиденции Нетаньяху. Так, нанятый государством уборщик фактически работал сиделкой и ухаживал за тестем премьер-министра. Также для обслуживания резиденции нанимали электрика, который был активистом партии Нетаньяху и получал завышенную плату.

Также сообщается, что адвокаты Сары Нетаньяху пытались заключить сделку со следствием, однако стороны не смогли договориться.

Напомним, ранее израильская полиция допросила Нетаньяху по делу о покупке субмарин в Германии.