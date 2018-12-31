Нетаньяху заявил, что не собирается в оставку из-за обвинений в коррупции

Фото: Биньямин Нетаньяху (flickr.com/israelipm)

Нетаньяху заявил, что не подаст в отставку во время возможного слушания обвинительного заключения

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не уйдет в отставку с должности, если генеральный прокурор примет рекомендации полиции об обвинении Нетаньяху в коррупции до того, как будет рассмотрена позиция премьера по делу. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Об этом Нетаньяху сказал в понедельник, 31 декабря, на пресс-конференции в Бразилии. Речь идет о возможных обвинениях премьера Израиля во взяточничестве. Однако Нетаньяху отрицает какие-либо правонарушения.

По его словам, если генеральный прокурор Израиля решит выдвинуть обвинения против Нетаньяху, он объявит обвинительное заключение таким, которое ожидает слушания, после чего обвинительный акт могут передать в суд.

На вопрос во время пресс-конференции в Рио-де-Жанейро, будет ли он выходить из предвыборной гонки, если это произойдет, Нетаньяху сказал: "Я не собираюсь уходить в отставку".

"Согласно закону, премьер-министр не должен уходить в отставку во время слушания ... Слушание не заканчивается, пока не будет услышана моя позиция", - сказал он.

"Представьте себе, что произойдет, если премьер-министр будет отстранен от должности до окончания слушания, а затем после слушания они решат закрыть дело. Это абсурдно. Это ужасный удар по демократии", - добавил он.

Нетаньяху провел пресс-конференцию во время поездки в Бразилию на инаугурацию избранного президента Джейра Больсонаро во вторник. Он первый израильский премьер-министр, посетивший Бразилию.

Напомним, недавно парламент Израиля в трех чтениях принял законопроект о самороспуске.

Отметим, жену и сына премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху подозревают во взяточничестве. Члены семьи Нетаньяху подозреваются в получении взятки в рамках дела о коррупционных связях приближенных к премьеру лиц с руководством местной телекоммуникационной компании "Безек".