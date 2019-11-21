Нетаньяху відповів на висунуте проти нього звинувачення

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав висунуті проти нього звинувачення спробою перевороту. Про це повідомляє Reuters.

За словами Нетаньяху, генеральний прокурор пред'явив йому звинувачення на підставі неправдивих тверджень.

"Те, що ми бачимо сьогодні, є спробою перевороту проти прем'єр-міністра на основі помилкових тверджень", - сказав Нетаньяху.

Нагадаємо, у четвер, 21 листопада, генпрокурор видав обвинувальний акт, звинувачує Нетаньяху у шахрайстві, зловживанні довірою і хабарництві. Повідомляється, що кримінальні звинувачення можуть підштовхнути Нетаньяху до відставки.

Також РБК-Україна писало, що в червні проти дружини прем'єр-міністра країни Сари Нетаньяху висунули звинувачення в шахрайстві. Зокрема, дружині Нетаньяху інкримінували неправомірну розтрату майже 100 тис. доларів на оплату кейтерингу. За даними слідства, з вересня 2010 року по березень 2013 року дружина політика замовляла їжу в ресторанах для резиденції прем'єра, хоча там працював кухар, а правила розпорядку забороняють замовляти їжу при наявності штатного кухаря.

Раніше Нетаньяху заявляв, що не піде у відставку, якщо генеральний прокурор прийме рекомендації поліції про звинувачення в корупції до того, як буде розглянута позиція прем'єра у справі.