Нетаньяху отримав від Трампа персональне запрошення до Білого дому

За даними офісу Нетаньягу, під час розмови лідери двох країн обговорили низку важливих питань, що стосуються безпеки та стабільності на Близькому Сході.

Серед ключових тем - роззброєння палестинського бойового угруповання ХАМАС та демілітаризація сектора Газа, а також можливість встановлення дипломатичних зв’язків Ізраїлю з країнами, які наразі його не визнають.

У канцелярії прем’єр-міністра Ізраїлю зазначили, що Трамп підкреслив важливість тісної співпраці між двома країнами у питаннях регіональної безпеки та стратегічних інтересів. Саме тому Нетаньяху отримав від Дональда Трампа особисте запрошення зустрітись у Білому домі найближчим часом.

При цьому представники канцелярії прем’єр-міністра зазначили, що точна дата візиту Нетаньягу до Вашингтона буде оголошена найближчим часом.