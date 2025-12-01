RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Нетаньяху получил от Трампа персональное приглашение в Белый дом

Фото: президент США Дональд Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом и получил приглашение в Белый дом в ближайшее время.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщила канцелярия израильского премьера, пишет Reuters.

По данным офиса Нетаньяху, во время разговора лидеры двух стран обсудили ряд важных вопросов, касающихся безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.

Среди ключевых тем - разоружение палестинской боевой группировки ХАМАС и демилитаризация сектора Газа, а также возможность установления дипломатических связей Израиля со странами, которые пока его не признают.

В канцелярии премьер-министра Израиля отметили, что Трамп подчеркнул важность тесного сотрудничества между двумя странами в вопросах региональной безопасности и стратегических интересов. Именно поэтому Нетаньяху получил от Дональда Трампа личное приглашение встретиться в Белом доме в ближайшее время.

При этом представители канцелярии премьер-министра отметили, что точная дата визита Нетаньяху в Вашингтон будет объявлена в ближайшее время.

 

Операции Израиля на Ближнем Востоке

Армия обороны Израиля 9 сентября нанесла удар по столице Катара, городу Доха.

В ЦАХАЛ заявили, что целью операции было уничтожение высокопоставленных представителей группировки ХАМАС, которые непосредственно участвовали в организации нападений 7 октября 2023 года, а также координировали дальнейшие военные действия против Израиля.

По сообщениям СМИ, обстрел якобы получил личное одобрение Дональда Трампа.

Однако сам президент США отрицал свою причастность и подчеркнул, что это было решение сугубо Нетаньяху.

Читайте РБК-Украина в Google News
НетаньяхуСоединенные Штаты АмерикиИзраильДональд Трамп