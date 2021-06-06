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Нетаньяху отреагировал на формирование коалиции без его партии в Израиле

Автор: Наталья Скороход

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал формирование новой коалиции. В новом правительстве Израиля не будет его партии.

Об этом сообщает Times of Israel.

Нетаньяху заявил, что в случае утверждения, коалиция станет результатом "величайшей фальсификации выборов" в истории Израиля.

"Мы являемся свидетелями величайших фальсификаций на выборах в истории страны и, на мой взгляд, истории демократии", - заявил политик.

Он выступил с резким обвинением в адрес своих соперников и заявил о перспективе политического насилия.

"Принцип должен быть ясным и единообразным для всех: подстрекательство и насилие - а также подстрекательство к насилию - всегда будут вне рамок", - сказал Нетаньяху.

Напомним, что в Израиле завершили формирование коалиции. Лидер израильской партии "Ямина" Нафтали Беннетт и глава партии "Еш Атид" Яир Лапид сформировали коалицию и не включили в нее партию Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что в Израиле новым президентом избрали сына бывшего президента Хаима Герцога.

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