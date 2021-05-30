В Израиле сформировали коалицию без партии Нетаньяху

Лидер израильской партии "Новые правые" Нафтали Беннет объявил о начале формирования нового правительства без партии премьер-министра Биньямина Нетаньяху. По его словам, он приложит все усилия, чтобы сформировать кабинет с Яиром Лапидом и его политсилой "Еш Атид".

Беннет пояснил, что принял такое решение, так как не видит реальной возможности формирования коалиции с партией Нетаньяху "Ликуд" и другими правыми силами, уточняет издание.

"Политический кризис беспрецедентен на глобальном уровне и если мы продолжим так поступать, то "дом обрушится на нас", - сказал Беннет, добавив, что пора "остановить безумие и взять на себя ответственность".

Он добавил, что намерен сформировать коалицию так называемого "правительства перемен" вместе Яиром Лапидом и его партией "Еш Атид".

Сам Нетаньяху в свою очередь заявил, что Беннет лжет, когда говорит о невозможность сформировать коалицию правых сил. Премьер также заверил, что ряд членов Кнессета в случае формирования коалиции с участием нынешней оппозиции нарушат партийную дисциплину и поддержат "Ликуд".