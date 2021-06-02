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В Израиле завершили формирование коалиции без партии Нетаньяху

Новина українською →
Израиль, Среда 02 июня 2021 23:01
В Израиле завершили формирование коалиции без партии Нетаньяху Фото: в Израиле сформировали коалицию (flickr.com/jonlaiyexian)
Автор: Дмитрий Левицкий

Лидер израильской партии "Ямина" Нафтали Беннетт и глава партии "Еш Атид" Яир Лапид завершили формирование коалиции. В новом правительстве Израиля не будет партии действующего премьера Биньямина Нетаньяху.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

За два часа до завершения времени, отведенного на формирование новой коалиции, лидер партии "РААМ" Мансур Аббас подписал коалиционное соглашение. Теперь глава партии "Еш Атид" Лапид должен известить о формировании правительства президента страны.

Как пишет JP, формирование коалиции затянулось, поскольку Беннетт после сегодняшних переговоров с Нетаньяху выдвинул новое условие, однако сторонам все же удалось достичь соглашения. Новое правительство должен возглавить именно Беннетт.

Отмечается, что Лапид должен официально сообщить президенту о формировании коалиции до 11:59 утра среды, 3 июня. Если лидер "Еш Атид" не успеет к этому времени, то полномочия на формирование нового правительства перейдут к Кнессету страны.

Напомним, в начале апреля президент Израиля Реувен Ривлин поручил Нетаньяху формирование коалиции после парламентских выборов.

Однако Нетаньяху не смог сформировать коалицию в отведенный законом срок.

После этого о формировании коалиции объявил Беннетт. Он подчеркнул, что в новую коалицию не войдет партия Нетаньяху.

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