Нетаньяху відреагував на формування коаліції без його партії в Ізраїлі

Нетаньяху заявив, що в разі затвердження, коаліція стане результатом "найбільшої фальсифікації виборів" в історії Ізраїлю.

"Ми є свідками найбільших фальсифікацій на виборах в історії країни й, на мій погляд, історії демократії", - заявив політик.

Він виступив з різким звинуваченням на адресу своїх суперників і заявив про перспективу політичного насильства.

"Принцип повинен бути ясним і однаковим для всіх: підбурювання і насильство - а також підбурювання до насильства - завжди будуть поза рамками", - сказав Нетаньяху.