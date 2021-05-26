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Нетаньяху назвал "наглым и ложным" заявление главы МИД Франции о риске апартеида в Израиле

Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, заявившего о риске превращения Израиля в государство апартеида из-за ситуации с палестинцами. Он назвал его слова "наглыми и ложными".

Об этом сообщает The Times of Israel.

По его данным, Нетаньяху выразил "решительный протест французскому правительству из-за возмутительных комментариев министра иностранных дел Франции по телевидению". Израильский премьер назвал слова Ле Дриана "наглым и ложным утверждением, не имеющим под собой никаких оснований".

"Мы не потерпим никаких лицемерных и ложных моральных упреков по этому поводу. В государстве Израиль все граждане равны перед законом вне зависимости от их этнического происхождение", - отметил Нетаньяху.

Ранее глава МИД Франции заявил, что видит признаки превращения Израиля в страну апартеида, если палестинцы не получат свое собственное государство.

"Если будет сделан выбор не в пользу варианта с сосуществованием двух государств, а в пользу другой идеи, то там будут все составляющие для установления на длительное время апартеида", - сказал Ле Дриана.

Напомним, ранее Нетаньяху обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном арабо-израильский конфликт. По его словам, мир между сторонами наступит лишь после признаний израильского государства.

Ранее РБК-Украина писало, что в ходе визита Блинкен посетит Израиль и палестинскую администрацию на оккупированном Западном берегу.

Напомним, военный конфликт между Израилем и палестинскими группировками обострился 10 мая, после того, как боевики стали обстреливать ракетами из Сектора Газа территорию Израиля. Боевые действия продолжались на протяжении 10 дней и завершились лишь в ночь на 21 мая.

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