Нетаньяху назвав "нахабною і неправдивою" заяву глави МЗС Франції про ризик апартеїду в Ізраїлі

За його даними, Нетаньяху висловив "рішучий протест французькому уряду через обурливі коментарі міністра закордонних справ Франції по телебаченню". Ізраїльський прем'єр назвав слова Ле Дріана "нахабним і хибним твердженням, що не має під собою ніяких підстав".

"Ми не потерпимо ніяких лицемірних і помилкових моральних докорів з цього приводу. У Державі Ізраїль всі громадяни рівні перед законом незалежно від їх етнічного походження", - зазначив Нетаньяху.

Раніше глава МЗС Франції заявив, що бачить ознаки перетворення Ізраїлю в країну апартеїду, якщо палестинці не отримають свою власну державу.

"Якщо буде зроблений вибір не на користь варіанту зі співіснуванням двох держав, а на користь іншої ідеї, то там будуть всі складові для встановлення на тривалий час апартеїду", - сказав Ле Дріана.