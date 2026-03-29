Нетаньягу наказав розширити "буферну зону" на півдні Лівану

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що наказав військовим розширити "буферну зону" у Лівані через атаки "Хезболли".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
"Я щойно дав вказівку ще більше розширити наявну буферну зону безпеки. Ми сповнені рішучості докорінно змінити ситуацію на сервері", - сказав Нетаньягу під час візиту на північну частину своєї країни.
Він запевнив, що Ізраїль ліквідував тисячі терористів "Хезболли", насамперед, усунув "величезну загрозу у вигляді 150 000 ракет", призначених для знищення міста Ізраїлю. Однак він додав:
"У "Хезболли", як і раніше, є залишкова можливість запускати по нас ракети", - заявив прем'єр Ізраїлю.
Нетаньяху ще раз пояснив, що рішення про "буферну зону" спрямоване на зміцнення позицій Ізраїлю у сфері безпеки вздовж північного кордону країни.
Як зазначає Sky News, транскордонні бойові дії на півночі Ізраїлю викликають побоювання з приводу ширшої регіональної ескалації.
Нагадаємо, що 28 лютого США та Ізраїль розпочали військову операцію проти Ірану. Уже 2 березня ліванська "Хезболла" випустила по півночі Ізраїлю ракети на знак солідарності з Іраном.
Ізраїль у відповідь теж завдав авіаударів по Лівану. Відтоді понад мільйон ліванців були змушені покинути свої домівки, оскільки ізраїльські сухопутні війська продовжують вторгнення в південній частині Лівану.
Крім того, Axios кілька тижнів тому повідомило, що Ізраїль розгортає три дивізії на кордоні з Ліваном і готується до найбільшої наземної операції за 20 років.
Також була інформація, що Ізраїль з початку березня більш ніж удвічі збільшив чисельність військ на кордоні з Ліваном і почав розширювати операції проти "Хезболли".