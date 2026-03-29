Нетаньяху приказал расширить "буферную зону" на юге Ливана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что приказал военным расширить "буферную зону" у Ливане из-за атак "Хезболлы".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"Я только что дал указание еще больше расширить существующую буферную зону безопасности. Мы полны решимости коренным образом изменить ситуацию на сервере", - сказал Нетаньяху во время визита на северную часть своей страны.
Он заверил, что Израиль ликвидировал тысячи террористов "Хезболлы", прежде всего, устранил "огромную угрозу в виде 150 000 ракет", предназначенных для уничтожения города Израиля. Однако он добавил:
"У "Хезболлы" по-прежнему есть остаточная возможность запускать по нам ракеты", - заявил премьер Израиля.
Нетаньяху еще раз пояснил, что решение о "буферной зоне" направлено на укрепление позиций Израиля в сфере безопасности вдоль северной границы страны.
Как отмечает Sky News, трансграничные боевые действия на севере Израиля вызывают опасения по поводу более широкой региональной эскалации.
Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Уже 2 марта ливанская "Хезболла" выпустила по северу Израиля ракеты в знак солидарности с Ираном.
Израиль в ответ тоже нанес авиаудары по Ливану. С тех пор более миллиона ливанцев были вынуждены покинуть свои дома, поскольку израильские сухопутные войска продолжают вторжение в южной части Ливана.
Кроме того, Axios пару недель назад сообщило, что Израиль разворачивает три дивизии на границе с Ливаном и готовится к крупнейшей наземной операции за 20 лет.
Также была информация, что Израиль с начала марта более чем в вдвое увеличил численность войск на границе с Ливаном и начал расширять операции против "Хезболлы".