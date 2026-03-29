ua en ru
Нд, 29 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Нетаньягу наказав розширити "буферну зону" на півдні Лівану

21:59 29.03.2026 Нд
2 хв
Причина рішення в тому, що "Хезболла", як і раніше, може запускати ракети
Едуард Ткач
Нетаньягу наказав розширити "буферну зону" на півдні Лівану

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що наказав військовим розширити "буферну зону" у Лівані через атаки "Хезболли".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Я щойно дав вказівку ще більше розширити наявну буферну зону безпеки. Ми сповнені рішучості докорінно змінити ситуацію на сервері", - сказав Нетаньягу під час візиту на північну частину своєї країни.

Він запевнив, що Ізраїль ліквідував тисячі терористів "Хезболли", насамперед, усунув "величезну загрозу у вигляді 150 000 ракет", призначених для знищення міста Ізраїлю. Однак він додав:

"У "Хезболли", як і раніше, є залишкова можливість запускати по нас ракети", - заявив прем'єр Ізраїлю.

Нетаньяху ще раз пояснив, що рішення про "буферну зону" спрямоване на зміцнення позицій Ізраїлю у сфері безпеки вздовж північного кордону країни.

Як зазначає Sky News, транскордонні бойові дії на півночі Ізраїлю викликають побоювання з приводу ширшої регіональної ескалації.

Що передувало

Нагадаємо, що 28 лютого США та Ізраїль розпочали військову операцію проти Ірану. Уже 2 березня ліванська "Хезболла" випустила по півночі Ізраїлю ракети на знак солідарності з Іраном.

Ізраїль у відповідь теж завдав авіаударів по Лівану. Відтоді понад мільйон ліванців були змушені покинути свої домівки, оскільки ізраїльські сухопутні війська продовжують вторгнення в південній частині Лівану.

Крім того, Axios кілька тижнів тому повідомило, що Ізраїль розгортає три дивізії на кордоні з Ліваном і готується до найбільшої наземної операції за 20 років.

Також була інформація, що Ізраїль з початку березня більш ніж удвічі збільшив чисельність військ на кордоні з Ліваном і почав розширювати операції проти "Хезболли".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Нетаньяху Ізраїль Ліван Хезболла
Новини
Аналітика
