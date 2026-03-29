Нетаньяху приказал расширить "буферную зону" на юге Ливана

21:59 29.03.2026 Вс
2 мин
Причина решение в том, что "Хезболла" по-прежнему может запускать ракеты
aimg Эдуард Ткач
Нетаньяху приказал расширить "буферную зону" на юге Ливана Фото: Биньямин Нетаньяху (Getty Images)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что приказал военным расширить "буферную зону" у Ливане из-за атак "Хезболлы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Читайте также: Ливан станет следующей Газой? Гутерриш предупредил о катастрофе на Ближнем Востоке

"Я только что дал указание еще больше расширить существующую буферную зону безопасности. Мы полны решимости коренным образом изменить ситуацию на сервере", - сказал Нетаньяху во время визита на северную часть своей страны.

Он заверил, что Израиль ликвидировал тысячи террористов "Хезболлы", прежде всего, устранил "огромную угрозу в виде 150 000 ракет", предназначенных для уничтожения города Израиля. Однако он добавил:

"У "Хезболлы" по-прежнему есть остаточная возможность запускать по нам ракеты", - заявил премьер Израиля.

Нетаньяху еще раз пояснил, что решение о "буферной зоне" направлено на укрепление позиций Израиля в сфере безопасности вдоль северной границы страны.

Как отмечает Sky News, трансграничные боевые действия на севере Израиля вызывают опасения по поводу более широкой региональной эскалации.

Что предшествовало

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Уже 2 марта ливанская "Хезболла" выпустила по северу Израиля ракеты в знак солидарности с Ираном.

Израиль в ответ тоже нанес авиаудары по Ливану. С тех пор более миллиона ливанцев были вынуждены покинуть свои дома, поскольку израильские сухопутные войска продолжают вторжение в южной части Ливана.

Кроме того, Axios пару недель назад сообщило, что Израиль разворачивает три дивизии на границе с Ливаном и готовится к крупнейшей наземной операции за 20 лет.

Также была информация, что Израиль с начала марта более чем в вдвое увеличил численность войск на границе с Ливаном и начал расширять операции против "Хезболлы".

Больше по теме:
Ажиотаж на границе: в ГПСУ назвали причину очередей на въезд в Украину и дали совет
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны