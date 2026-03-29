Нетаньяху приказал расширить "буферную зону" на юге Ливана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что приказал военным расширить "буферную зону" у Ливане из-за атак "Хезболлы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

"Я только что дал указание еще больше расширить существующую буферную зону безопасности. Мы полны решимости коренным образом изменить ситуацию на сервере", - сказал Нетаньяху во время визита на северную часть своей страны.

Он заверил, что Израиль ликвидировал тысячи террористов "Хезболлы", прежде всего, устранил "огромную угрозу в виде 150 000 ракет", предназначенных для уничтожения города Израиля. Однако он добавил:

"У "Хезболлы" по-прежнему есть остаточная возможность запускать по нам ракеты", - заявил премьер Израиля.

Нетаньяху еще раз пояснил, что решение о "буферной зоне" направлено на укрепление позиций Израиля в сфере безопасности вдоль северной границы страны.

Как отмечает Sky News, трансграничные боевые действия на севере Израиля вызывают опасения по поводу более широкой региональной эскалации.