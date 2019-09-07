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В Иране готовы к обогащению урана для ядерного оружия

Новости » В мире    07.09.2019 - 13:42
В Иране готовы к обогащению урана для ядерного оружия
Иллюстративное фото (wikipedia.org)

Иран приступил к снятию ограничений по ядерной сделке

В Иране заявили о готовности увеличить обогащение урана более чем на 20%, что позволит создать ядерное оружие. Об этом сообщает Reuters.

По словам представителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди, страна уже начала снимать ограничения на исследования и разработки, которые запрещались ядерной сделкой.

"Европейские участники соглашения должны знать, что осталось не так много времени, и если необходимо предпринять какие-либо действия, это должно быть сделано быстро", - заявил Камальванди.

Также Камальванди сообщил, что если европейская сторона найдет способ защитить экспорт нефти от санкций Вашингтона, Иран продолжит выполнять условия ядерной сделки.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Иран дал Европе два месяца на спасение ядерной сделки, иначе может сделать важный шаг по отказу от своих обязательств по ядерному соглашению с мировыми державами.

Также сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не исключил встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани на полях Генеральной ассамблеи ООН в сентябре.

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